ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÁ°8¡§00NHKÁí¹ç¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶âÁ° 7¡§30NHKBS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè24½µ¡Ö¥«¥¤¥À¥ó¡¢¥«¥¯¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¤Î³Æ²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤¨¡¢Â³Åê!?¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¢£Âè116²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÏÅìµþ¤ÎÂçµ×ÊÝ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹