¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡ØMortal Kombat II¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç6·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡È»ö¼Â¾å¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¿¿ÅÄ¹­Ç·¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡ÈÌ¿¤Î·ã°Â¥»ー¥ë¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù 1992Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»Â³¤±¤ëÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²ー¥à¥·¥êー¥º¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó