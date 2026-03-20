Photo: junior ¤³¤Îµ­»ö¤Ï2026Ç¯3·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Ä«¡¢¼«Ê¬¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½¬´·¤¬¤³¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥µ¡¼¥â¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡ÖSTTOKE¡Ê¥¹¥È¡¼¥¯¡Ë¡×¤ò4Ç¯Á°¤«¤é°¦ÍÑÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤