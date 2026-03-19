「シーピー カンパニー（C.P. COMPANY）」が、「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」とのコラボレーションシューズ「GEL-QUANTUM™ 360 VIII | C.P. COMPANY」を発売する。3月20日からシーピー カンパニー渋谷店、渋谷パルコ店、大阪高島屋店、金沢フォーラス店および双方の公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】今回のコラボでは、アシックス スポーツスタイルの高機能モデル「GEL-QUANT