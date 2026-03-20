¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼28¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï3·î19Æü¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î28Æü¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯38°Ì¡ËÀï¡¢Æ±31Æü¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ÊÆ±4°Ì¡ËÀï¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼28¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Á°¤ÎºÇ¸å¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¤È¶¯²½»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£WÇÕ¤Ë¸þ