¡Ò¡Ö3500²¯±ß¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤¿¤¤¡×Â¼¾åÀ¤¾´¤¬¥Õ¥¸¡¦À¶¿å¸­¼£¼ÒÄ¹¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¼ÁÌä¾õ¡ÄÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¤À¤Ã¤¿¡Ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸øÌóROE8¡ó¡×¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç2·îËö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ã»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¡ÖÂ¼¾åÀ¤¾´¤È¥Õ¥·゙¥Æ¥ì¥Ò゙¡Ø20Ç¯ÌÜ¤ÎÉü½²·à¡Ù¡×¡£2006Ç¯¤Ë¡Ø¥Ò¥ë¥ºÌÛ¼¨Ï¿ ¸¡¾Ú¡¦¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡Ù¡Ø¥Ò¥ë¥ºÌÛ¼¨Ï¿ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤ò¾å°´¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¼¾å»á¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿µ­¼Ô¤ÎÂç¼¯Ì÷ÌÀ»á¤¬