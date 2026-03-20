¹âÌÚË­¤ÎDeNAÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡õ¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÍ½ÁÛÁ°ÊÔºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ºå¿À¤Ë13¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿DeNA¡£ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¸½¾õ¤ÎÀïÎÏ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤äYouTube¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¹âÌÚË­»á¤Ë¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¹âÌÚ»á¤¬ÃíÌÜÁª¼ê¤Ëµó¤²¤¿³á¸¶photo by Sankei Visual¡ÚÂ­¤ò»È¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¡Û¡½¡½½Õ