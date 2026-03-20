プロ野球の監督には様々なタイプがいる。豪快に鼓舞する者、静かに寄り添う者、データで語る者。しかしベンチの内側を見れば、采配と同じくらい「何を話し、いつ黙るか」が勝負を左右していることがわかる。監督の一言は、時にサインや継投よりも選手の心を動かす。では名将たちは、言葉と沈黙をどう使い分けてきたのか。野球評論家のゴジキ氏による著書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』から一部抜粋して、指揮官の役割につ