¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¤È¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏÌî·Ê»Ò¤Î¼¡½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÇò²Ï¤ì¤¤¤¬¡¢ÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£±£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤ÎÂ´¶È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Çò²Ï¤Ï£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«£³Ç¯£³¥ö·î´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ­¤·¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡¢£Í£Ã¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤È¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢