2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñÅÝ»º¤Ï1Ëü300·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ2.9¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤Ê¤É¤ÇÊú¤¨¤¿¡Ö²á¾êºÄÌ³¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤ä¿Í¼êÉÔÂ­¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ê¤É¤¬Çï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ù±ç¥Ë¡¼¥º¤Ë»ñËÜÀ­¥í¡¼¥ó¡¢Í¥Àè³ô¼°½Ð»ñ¤Ê¤É¤Î¥á¥¶¥Ë¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ßÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤­¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡ÊTSR¥³¡¼¥É: 299005976¡¢ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¡¢¤­¤é¤Ü¤·¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR