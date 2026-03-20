©ABCテレビ 3月21日(土)の「朝だ！生です旅サラダ」は、日本を代表する名MCでもある、くりぃむしちゅー・上田晋也がスタジオに生出演！16年半にわたり番組を共にしてきた旧知の仲である藤木直人とともに、横浜を舞台にした「大人の休日旅」へ出かける。 旅の始まりは山下公園。重要文化財・氷川丸を背に「藤木く～ん！」「上田さ～ん！」とハイテンションで合流した2人。「上田さんがゲストで出られる