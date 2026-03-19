¶áÇ¯¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤ËÇº¤àÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Î¤«¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê°å¤ÎÌùÌî ½ßÌéÀèÀ¸¡ÊStay Fit Clinic ±¡Ä¹¡Ë¤ËMedical DOCÊÔ½¸Éô¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÌùÌî ½ßÌé¡ÊStay Fit Clinic¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆÁÅçÂç³Ø°å³ØÉô¤ØÆþ³Ø¡¢°å»Õ¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢»º¶È°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤··Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2023Ç¯¡¢