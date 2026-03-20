JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Victor¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤ÎÂè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖHA-A20T¡×¤ËÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¡Ö¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¡×¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¡£3·î20Æü¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢.jp¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï7200±ß¡£¡üËÜÂÎ¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò