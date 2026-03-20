¢£º£½µ¤ÎÁê¾ì¥Ý¥¤¥ó¥È 1.Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï3½µÂ³Íî¡¢¥Ü¥é¥¿¥¤¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë 2.ÃæÅì¾ðÀª½ä¤ê°ì´î°ìÍ«¡¢·Ù²ü¥àー¥É·ÑÂ³ 3.¸¶Ìý¹â¤Î·üÇ°¿¡¤¨¤º¡¢³¤±¿¡¦ÀÐÌý³ô¤Ï¾å¾º 4.FOMC¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤­¡¢Íø²¼¤²´ÑÂ¬¸åÂà 5.¸ÄÊÌ³ôÊª¿§¤Ï³èÈ¯¡¢ÅìÅÅ£È£Ä¤¬S¹â¤ÇµÓ¸÷ ¢£½µ´Ö »Ô¾ì³µ¶· º£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ447±ß(0.8¡ó)°Â¤Î5Ëü3372±ß¤È¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£ º£½µ¤âÃæÅì¾ðÀª¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£&#1