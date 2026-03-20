和地つかさが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。 和地つかさ ©岡本武志／集英社 【プロフィール】和地つかさ（わち・つかさ）1993年5月13日生まれ栃木県出身身長148cmB90 W62 H862013年にグラビアデビューし、現在はグラドルとしての活動のほか、競輪番組を中心に多方面で活躍中！最新DVD『ボクの彼女のバグった距離感』（Aircontro