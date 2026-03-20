¤´°äÂÎ¤ò´½¤Ë°Ü¤¹Ç¼´½¼°¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Î¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤äÎ¹Î©¤Á¤Ë»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤òÉûÁòÉÊ¤È¤·¤ÆÅº¤¨Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°äÂ²¤¬ºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÂµ¤¤ÇÀÂ¤Ã¤¿Äï¤È¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤¿¡È¸ÀÍÕ¡É¤È¤Ï¤½¤ì¤ÏÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î±Ê±ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò°¥¤·¤à¤À¤±¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢å«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òËÂ¤®Ä¾¤·¤Æ¤æ¤¯¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤µ¡²ñ¡Ä¡Ä¡£ 4000¿Í°Ê¾å¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇ¼´½»Õ¤ÎÂç¿¹¤¢¤­¤³