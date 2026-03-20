ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤Ï18Æü¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Á÷¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤¬´Ú¹ñÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤È¤Îµ­»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀïÁè¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¾·¤­¡¢Àï¾ì¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤âÃæÅì¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë¾×·â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤â¥³¥¹¥ÈÁý¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯³ÈÂç¤È