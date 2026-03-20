ÅÚÆü½Å¾Þ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤À¡£³«¶È3Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¡±ÊÍ´°ì»Õ¡Ê49¡Ë¤¬½µËö¤ÎÃæµþ½Å¾Þ¤ËÍ­ÎÏÇÏ¤ò¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÍË¤Î3ºÐ½Å¾Þ¡ÖÂè40²ó¥Õ¥¡¥ë¥³¥óS¡×¤ÎÄ«ÆüÇÕFS2ÃåÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤Ï¼ÂÀÓ¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿Â¸ºß¡£ÆüÍË¤ÎÌÆÇÏ½Å¾Þ¡ÖÂè63²ó°¦ÃÎÇÕ¡×¤Ë¤ÏÅöÃÏÆÀ°Õ¤Î7ºÐ¸Å¹ë¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¤òµ¯ÍÑ¡£µ³¼ê»þÂå¤ËJRA½é¾¡Íø¤äÄÌ»»2000¾¡¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÈøÄ¥¤Ç¡¢º£Ç¯¹¥Ä´¤Î±¹¼Ë¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£Ê¡±Ê±¹¼Ë¤ÏÇ¯»Ï¤«¤é13ÀïÏ¢Â³4Ãå°ÊÆâ¤ÈÀä