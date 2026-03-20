シドニー・スウィーニーが主演と製作を務める映画『Christy（原題）』が、2026年冬に日本公開となることがわかった。配給はキノフィルムズ。 Rotten Tomatoesで観客スコア95%（本記事時点）の絶賛作。“女性ボクシングのパイオニア”と呼ばれる実在のクリスティ・マーチンに秘められた壮絶な人生を描く伝記映画だ。スウィーニーはこの役のため、トレーニングに励んでプロボクサー