Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢Êì¹»¡¦Äëµþ¤Î£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½Õ¤Î¾¡Íø¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÄëµþ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸åÇÚ¤Î»Ñ¤Ë»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¸¶ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê£³»î¹ç¡£¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄëµþ¤ò´Þ¤á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»Ìîµå¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¯Ìîµå¤ÎÎÉ¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÅ¥½­¤µ¤Ïº£¤ÎËÍ¤Ë¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ