¼ã¼ê¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼»ûºê¤Ò¤Ê¡Ê22¡Ë¤¬2·î22Æü¤Ë½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNO¡ÝJEM¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡ÈÇ­¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»Ä¹¤µ¤â2Ê¬22ÉÃ¡¢¥µ¥Ó¤Î¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¡ÖÉÂ¤ß¤«¤ï¡×¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£ºòÇ¯10·î¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½êGATE½êÂ°¸å¡¢½é¥ê¥ê¡¼¥¹ºî¤Ç¡ÖSNS¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Ê¿´¶­¤òÇ­¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þ¤ËTWICE¤ËÆ´¤ì¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ö¤·¡¢17ºÐ¤À¤Ã¤¿21Ç¯