²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¡á19Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë·èÄê¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î900²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó16Ãû4Àé²¯±ß¡Ë¤ÎÌµÍø»ÒÍ»»ñ¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¥í¥·¥¢¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬Æ±°Õ¤òµñ¤ß¡¢Í»»ñ¼Â¹Ô¤ÏºÆ¤ÓÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤¿¡£EUÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñµÄËÁÆ¬¡¢EU¤Î¥³¥¹¥¿ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´û¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿»ö¹à¤ËÈ¿¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Öµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¡£Â¾¤Î