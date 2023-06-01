¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÄÉ²ÃÇÉ¸¯¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¡ÊQ.ÊÆ·³¤ÎÉôÂâ¤òÄÉ²Ã¤ÇÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤¤¤¤¤¨¡¢·³¤òÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·³¤òÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢µ­¼ÔÃÄ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÄÉ²ÃÇÉ¸¯¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï18Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®