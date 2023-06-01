NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö11:24¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:24¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ45876.97¡Ê-348.18-0.75%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯21997.33¡Ê-155.09-0.70%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª52565¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-425-0.81%¡Ë ²¤½£³ô¼°19ÆüGMT15:24 ±ÑFT100 10057.36¡Ê-247.93-2.41%¡Ë ÆÈDAX 22929.83¡Ê-572.42-2.44%¡Ë Ê©CAC40 7837.23¡Ê-132.65-1.66%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.830¡Ê+0.058¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.269¡Ê+0.004¡Ë 30Ç¯ºÄ