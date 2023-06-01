¡Ú¹È¤Îº½Çù¡Û 3·î20Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 9,680±ß ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 14,080±ß CERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§Z¡Ê18ºÍ°Ê¾å¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë Pearl Abyss¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PCÍÑ¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¹È¤Îº½Çù¡ÊCrimson Desert¡Ë¡×¤ò3·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£