¡¦£Å£Ã£Â¤Î¹ÔÆ°¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÏÄó¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ ¡¦¾®Çä²Á³Ê¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¡£ ¡¦¼ûÍ×»ØÉ¸¤äÄÂ¶âÆ°¸þ¤ËÃí»ë¤¹¤Ù¤­¡£