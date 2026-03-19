5人組グループ・M!LKの塩粼太智さん（25）と吉田仁人さん（26）が19日、都内で開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品発表会に出席。現在の気持ちを明かしました。M!LKは最優秀アーティスト賞と、『好きすぎて滅！』『イイじゃん』の2曲が最優秀楽曲賞にエントリーされています。前回のアワードで印象に残っているアーティストを聞かれた塩粼さんは、「ミセス（Mrs. GREEN APPLE）さんが演奏してるやつ