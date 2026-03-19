Ä¶ÆÃµÞ¤äM!LK¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ëEBiDAN¤Î6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Lienel¤¬18Æü¡¢1st EP¡ØOsyan¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£6·î3Æü¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø½ã¾ð¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡Ù¤ä¡ØMirror¡Ù¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¦°½¾®Ï©æÆ¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ØÍåÉð¤¬Ç¡¤¯¡ÁÎø¤ÎÉ÷ÎÓ²Ð»³¡Á¡Ù¤ò´Þ¤à5¶Ê¤òÈäÏª¡£·ëÀ®¤«¤éÌó3Ç¯¤ÇËá¤­¾å¤²¤¿¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£MCÃæ¡¢¥²