¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä FXA-05D G¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼ ver. A.N.I.M.E.¡×(6,050±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£¡Ö¥¬¥ó¥À¥àMk-?¡×¤ÎÉðÁõ¡¦Áõ¹Ã¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿²ÄÊÑÀïÆ®µ¡¡ÖG¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¡×¤¬ ver. A.N.I.M.E.¤ËÅÐ¾ì¡£È¯ÇäºÑ¤ß¤Î¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¬¥ó¥À¥àMk-? ver. A.N.I.M.E.¡×¤Ë