¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤ò·³»ö¿¯¹¶¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖËÉ±Ò¶¯²½¤ÎÊâ¤ß¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤òÅý³ç¤¹¤ë¹ñ²È¾ðÊóÄ¹´±¼¼¤Ï18Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î»ØÆ³Éô¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤ò·³»ö¿¯¹¶¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´¤¦ÂçÎ¦°Ñ°÷