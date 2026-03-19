ÆüËÜ»þ´Ö£²£²»þ£±£µÊ¬¤ËECBÀ¯ºö¶âÍø¡Ê3·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ECBÀ¯ºö¶âÍø¡Ê3·î¡Ë22:15 Í½ÁÛ2.15%Á°²ó2.15%¡ÊECBÀ¯ºö¶âÍø) Í½ÁÛ2.0%Á°²ó2.0%¡ÊECBÍÂ¶â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¦¥ìー¥È) Í½ÁÛ2.4%Á°²ó2.4%¡ÊECB¸Â³¦Âß½Ð¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£)