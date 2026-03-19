国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のエントリー作品発表会が、3月19日に東京・品川ザ・グランドホールにて開催された。ゲストとしてM!LKから塩粼太智、吉田仁人、乃木坂46から五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月、音楽家の宅見将典、スペシャルサポーターとして小籔千豊、アンバサダーの畑芽育、MCにクリス・ペプラー、住吉美紀が登壇した。 （関連：【撮り下ろし写真も】M!LK・乃