ÌëÆ¨¤²¤ÎºÇÃæ¤ËDVÉã¤¬µ¢Âð¡£¼Ö¤¤¤¹½÷À­¤ÎµçÃÏ¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡©▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤àDV¡¢ÆÇ¿Æ¡¢¼Ú¶â¡½¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ºÇ¸å¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Î¤¬¡¢½÷À­¼ÒÄ¹¤¬Î¨¤¤¤ëÆÃ¼ì¤Ê°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¤Ç¤¹¡£Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ËÌÂ¤¤¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¤ËÄ¾·â¼èºà¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È¼«¤é¤â