²­Æì¸©Ì¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å²­¤ÇÁ¥£²ÀÉ¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢Æ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÈÁ¥Ä¹¤Î£²¿Í¤¬»àË´¡¢£±£´¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÅ¾Ê¤¤·¤¿Á¥ÂÎ¤Î²¼¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢Á¥ÈøÉÕ¶á¤Î¹½Â¤Êª¤ËËÄ¤é¤ó¤ÀµßÌ¿Æ¹°á¤Î°ìÉô¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Âè£±£±´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Î»à°ø¤ÏÅ®»à¤ÈÈ½ÌÀ¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÈ¯À¸¤«¤éÌó£±»þ´Ö¸å¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£±´É¤Ï»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ