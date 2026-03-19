WBC½ªÎ»ÍâÆü¡ÄNetflix¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÏÃÂêÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï½é¤Î8¶¯ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ºNetflix¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£Âç²ñÃæ·Ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÎÞ¤°¤à»øÁª¼ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖNetflix JAPAN¡×¤ÎWBC¸ø¼°X¤Ï19Æü¡¢¡ÖNetflix¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÀï