Å¾¿¦¤ä¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤äµ¿Ìä¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÎÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Øtype¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î»°¥Ä¶¶¤ê¤µ¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼ÒÉ÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ ¡Ê¼ÁÌä¡ËËèÄ«¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡¢¼Ò·±¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê²óÅú¡ËÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ä¼Ò·±¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ê¤É¤Î¡¢Ê¸²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Î²ñ¼Ò¤ò¡Ö¸Å¤¯¤µ¤¤²ñ¼Ò¡×¤È·è¤á¤Ä¤±