¡ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè£·Àá¡ÏÅìµþV £°¡Ý£² Àîºê¡¿£³·î18Æü¡¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀîºê¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÅìµþV¤ò£²¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿¥²¡¼¥à¡£ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¡¢ÅìµþV¤«¤éÀîºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿CBÃ«¸ý±ÉÅÍ¤À¡£½é¤Î¸ÅÁãÀï¤Øµ¤¹ç¤òÞý¤é¤»Ä©¤ó¤ÀÃ«¸ý¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢60Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤³¤«ÄË¤á¤¿¤«¡¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø°§»¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ã«¸ý¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿