ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢³¤³°½Ð¿È¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤ò½ä¤ê¡¢¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾å¿½½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾å¿½½ñ¤ÏË¡Ì³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¨²ñ¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ê´ØÍ¿¤ÏÈÝÄê¤·¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤¹¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£½÷»ÒÁª¼ê¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£´Ç¯£¶·î¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë½ÐÀ¸¹ñ¤ØÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿