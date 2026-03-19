SIRUP¤¬¡¢ÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãSIRUP ASIA TOUR 2026 ¡ÈTURN THE PAGE IN ASIA¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOWARI DIARY¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2·î¡Á4·î¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãSIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 ¡ÈTURN THE PAGE¡É¡ä¤Î¥¢¥¸¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇÉÁ¤­¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¡ÈDIARY¡É¤ÎÂ³¾Ï¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤ÏSIR