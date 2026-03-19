3·î9Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ËµðÂç¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤¬½Ð¸½¡£Á´Ä¹15¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ2.1¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡ÈÍò¿§¡É¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¿·ÀéºÐ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¶õ¹Á¤ÎµðÂç¥Ü¡¼¥É¤¬¡ÈÍò¿§¡É¤Ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ÉÀßÃÖ¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹µ¨Àá¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤¢