Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦ÁêÌÏ¸Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤·¡¢2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÏÆ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤·¡¢½Ð¸ý¤ÎÉ¸¼±¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÁêÌÏ¸Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¡Ö¼Ö¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤¬Ê¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢Ã±ÆÈ¤Ç²£Å¾¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤È½÷À­¤Ï¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì