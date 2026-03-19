スニーカー好きもレゴファンも心ときめく、特別なコラボが登場♡レゴ®ブロックとNIKEの魅力を掛け合わせた「Nike Air Max 95 x レゴ®セット」は、遊び心とデザイン性を兼ね備えた注目アイテム。名作スニーカーのディテールを細部まで再現しながら、組み立てる楽しさも味わえる贅沢なセットです。おうち時間を彩る新しい楽しみ方として、ぜひチェックしてみてください♪ 名作スニ