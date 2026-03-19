3·î13Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡Ù¤¬ÂçÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈãÉ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎRotten Tomatoes¤Ç¤Ï¸½ºß93¡ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âFilmarks¤Ç5ÅÀËþÅÀÃæ4.0ÅÀ¤È¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÌÊÆ±Ç²è¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï2½µÏ¢Â³1°Ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù°Ê¹ß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºîÉÊ»Ë¾åNo.1¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¤Î¥Ë¥å¡¼