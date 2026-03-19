決勝戦の「ボールの跡」も残る貴重な1台 磐田市出身の水谷隼さんと伊藤美誠選手が金メダルに輝いた東京オリンピック™で使われた卓球台2台が19日、地元に寄贈されました。 【写真を見る】寄贈された東京オリンピック™で使われた卓球台 そのうち1台は、2人が混合ダブルスで宿敵・中国を破った決勝戦で実際に使われたものです。 19日、寄贈されたのは東京オリンピック™で実際に使われた卓球台です。 5年