ËÜÆü¤ÎNY¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ 3/19¡ÊÌÚ¡Ë EUR/USD 1.1425¡Ê6.93²¯¥æー¥í¡Ë 1.1450¡Ê7.81²¯¥æー¥í¡Ë 1.1500¡Ê17.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1530¡Ê9.24²¯¥æー¥í¡Ë 1.1550¡Ê8.00²¯¥æー¥í¡Ë 1.1560¡Ê5.67²¯¥æー¥í¡Ë 1.1575¡Ê5.40²¯¥æー¥í¡Ë 1.1580¡Ê8.84²¯¥æー¥í¡Ë 1.1590¡Ê12.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1650¡Ê5.50²¯¥æー¥í¡Ë USD/JPY 159.00¡Ê7.95²¯¥É¥ë¡Ë