ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¸¶Ìý¹â¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¡¢Á°ÆüÈæ1866±ß°Â¤Î5Ëü3372±ß¤ÈÂçÉý¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£Áê¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µÕ¹Ô¹â¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï9¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï²áµî¤ÎÇäÇã¤Ë¤è¤ëÄñ¹³ÂÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³ô²ÁÀÄÅ·°æ¡ÉÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ ¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ç¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢»þ´Ö³°¤Ç£×£Ô£É²Á³Ê¤Ï°ì»þ100¥É¥ë¾è¤»¤ÇµÕ¹Ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿£É£Î£Ð£Å£Ø [Åì¾Ú£Ð]¡¢¥¨¥ê¥ª