À¾Ãæ¹ñ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ê»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¡Ë¤Ï19Æü¡¢±Ä¶ÈÅý³çÉô¼¡Ä¹¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¸ÜµÒ2¿Í¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¸½¶â¤Ê¤É·×Ìó820Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£16ÆüÉÕ¤ÇÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤È¤·¡¢¸©·Ù¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£Æ±¿®¶â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡Ä¹¤ÏÃåÉþ¶â¤òÍ·¶½Èñ¤ä¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¼¡Ä¹¤ä¿ÆÂ²¤¬Á´³ÛÊÛºÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÓ¾å¹°Íý»öÄ¹¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¿®ÍÑÂè°ì¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£