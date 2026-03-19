¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê26¡Ë¤¬¡¢18Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£14Ç¯Á°¤òºÆ¸½¤·¤¿Äï¤È¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡É¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¿åÃå»Ñ¤äÄï¤È¥À¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¿ÈÄ¹162cm¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¤¤¤¦47.6cm¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ê¤Ë¤ã¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¡Ö¤à¤Á¤à¤Á»þÂå¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Ê»þ´ü¡×¡Ö¸½