Ç³ÎÁ¹âÆ­¤ÎÇÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤òÄ¾·â¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¡¢±¿ÄÂ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï16Æü¡¢4·î1Æü¤ÎÈ¯·ôÊ¬¤«¤é¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ëÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶â±º¡Ê¥­¥ó¥Ý¡Ë¡Á±©ÅÄ´Ö¤ä¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¡ÁÀ®ÅÄ´Ö¤Ê¤É¤ÎÊØ¤¬ÆüËÜ±ß¤ÇÌó3800±ß¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢18Æü¤«¤éÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤Û¤Ü2ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤²¡£Â¾¤Ë¤â¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤ä¥¿¥¤