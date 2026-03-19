Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¼Ö¼ï¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAnker Nano Car Charger (75W, ´¬¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë)¡×¤Ï¡¢¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤ËÁÞ¤·¹þ¤ó¤Ç»È¤¦¡¢2¥Ý¡¼¥È¹ç·×75W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½¼ÅÅ´ï¡£¤·¤«¤â¡¢ÁÝ½üµ¡¤Î¥³